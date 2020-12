Passo Rolle, l’area della chiesetta al Comune in comodato

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Primiero San Martino per l’area perimetrale della chiesetta “Passo Rolle”, uno dei simboli del valico.

Il Comune infatti intende riqualificare a Passo Rolle l’area liberata con la demolizione dell’ex Albergo Rolle, installando attrezzature ludiche e di arredo urbano, nonché effettuando alcuni lavori di sistemazione del percorso di proprietà comunale di collegamento alla chiesetta.

Alcune opere oggetto dell’intervento saranno realizzate su particelle di proprietà della “Parrocchia dei Santi Martino e Giuliano” di San Martino di Castrozza e il Comune si è impegnato ad acquisire l’idoneo titolo giuridico di assenso della Parrocchia. In questo contesto, la Curia ha autorizzato la parrocchia alla sottoscrizione del contratto di comodo gratuito.

In breve

Superbonus 110%, accordo Rurale Primiero – Acsm. Per valorizzare le misure già messe in campo dallo Stato a favore della riqualificazione energetica e strutturale del patrimonio immobiliare del Primiero, nell’ambito delle opportunità previste dal cosiddetto “Superbonus 110%”. Si tratta di una convenzione per stimolare e agevolare l’utilizzo da parte dei primierotti della misura che consente a chi esegue una ristrutturazione edilizia di contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. Acsm si impegna ad acquistare tutti i crediti scaturiti dai lavori di allacciamento alla rete di teleriscaldamento e la Rurale ad acquistare tutti gli altri crediti fiscali per i lavori abbinati a tali interventi, anche finalizzati al raggiungimento dei benefici relativi all’ecobonus 110% con vantaggi per entrambe le parti, oltre che ovviamente, anche per i cittadini.