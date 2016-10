Trento, Romano Broseghini precipita dalla falesia e muore

Tragedia sabato in tarda serata: la vittima è Romano Broseghini, 56 anni, residente nella frazione di Ricaldo nei pressi di Pinè. Lascia moglie e cinque figli, volto noto dell’alpinismo e nel mondo della solidarietà trentina

Trento - E’ stato ritrovato senza vita sabato sera nella zona di Pinè, intorno alle 22, Romano Broseghini, 56 anni, colonna del Punto d’Incontro di Trento e volto molto conosciuto in tutto l’altipiano.

Broseghini in sella della sua bici era salito in serata nella zona della palestra di roccia di Rizzolaga, probabilmente per fare qualche tiro su una parete che coonosceva molto bene.

Per cause da accertare, Broseghini è però precipitato, morendo sul colpo. L’allarme è stato lanciato in serata dalla famiglia. Dopo alcune ore di ricerca, l’uomo è stato rinvenuto alla base della parete di roccia.

In lutto la piccola frazione di Ricaldo, ma anche l’intero paese di Pinè dove Broseghini era molto conosciuto e noto per il suo impegno nel sociale.