Paesaggi terrazzati: norme e politiche per conservarli e valorizzarli

Dal 9 al 12 ottobre in Trentino una sessione tematica della Terza Conferenza Mondiale

Trento – Solo il 10 per cento dell’intero territorio provinciale è coltivabile, e gran parte di questo “fazzoletto” di terra è costituito da aree di versante e scoscesi declivi che sono stati resi fertili e lavorabili dall’opera dell’uomo che, superando vincoli fisici spesso severi, li ha modellati in “terrazzamenti”. Queste particolari sistemazioni agrarie hanno consentito alle popolazioni di montagna di trarre sostentamento dal loro territorio, svolgendo al contempo un’opera di difesa e prevenzione dai rischi idrogeologici, e conferendo al paesaggio un particolare e pregiato disegno. I paesaggi terrazzati che sono così entrati nel patrimonio paesaggistico di molte aree montuose del pianeta, paiono ora investite da preoccupanti fenomeni di abbandono connessi alla difficoltà di garantire vitalità e produttività a contesti in cui il lavoro agrario è difficile e spesso scarsamente redditizio.

A livello mondiale è forte l’impegno di cittadini e istituzioni per garantire la conservazione di questo insostituibile patrimonio paesaggistico.

Per fare il punto sulle azioni volte a tutelare le aree terrazzate nel mondo si tiene ogni due anni il meeting dell’Alleanza per i paesaggi terrazzati. Dopo gli incontri tenuti negli scorsi anni in Cina e Perù, quest’anno il meeting internazionale è ospitato in Italia. Il Trentino, in particolare, si occuperà nel corso di quattro giorni di lavori del tema delle norme e delle politiche finalizzate alla gestione di questa delicata problematica.

La sessione tematica trentina – realizzata con il sostegno della Provincia autonoma di Trento, attraverso l’Osservatorio del Paesaggio e la Scuola per il governo del territorio e del paesaggio Tsm -step, metterà a confronto esperienze internazionali e locali nel corso di una serie di incontri che si terranno nei territori di Cembra, Terragnolo, Villa Lagarina e Rovereto e in un convegno scientifico ospitato lunedì 11 al MUSE di Trento.

“Negli ultimi anni – spiega l’assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente, Mauro Gilmozzi – la Provincia di Trento ha messo in campo molte iniziative volte alla conservazione e valorizzazione di questi particolari siti, le esperienze maturate in questo campo hanno fatto del Trentino un interessante laboratorio non solo per quanto riguarda la manutenzione dei terrazzamenti, ma anche per approfondire le normative di settore e le politiche di gestione. La sessione della Conferenza riservata a questi temi è una occasione unica per riflettere sul futuro di questo straordinario patrimonio estetico e culturale”.