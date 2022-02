Covid, in Alto Adige giornata senza vittime e 305 contagi. In Trentino 2 decessi e 215 nuovi contagi

La situazione aggioornata a domenica 27 febbraio

Trento/Bolzano – Due nuovi decessi purtroppo appesantiscono il rapporto odierno sulla diffusione del Coronavirus in Trentino. Si tratta di due donne ultra novantenni, entrambe vaccinate e con patologie pregresse.

Risultano 215 nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o pauci sintomatici. Resta stabile la situazione negli ospedali dove a fronte di 2 nuovi ricoveri sono state registrate anche 2 dimissioni: in totale al momento sono 60 i pazienti ricoverati, di cui 6 in rianimazione. Le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4.

Circa 2.600 i tamponi analizzati ieri: nel dettaglio, sono stati 2.420 i tamponi rapidi, dei quali 209 sono risultati positivi, 170 invece i molecolari di cui 6 i positivi. Si aggiungono anche 2 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La situazione dei contagi per classi di età vede:

10 nuovi casi tra 0-2 anni

5 tra 3-5 anni

17 tra 6-10 anni

9 tra 11-13 anni

12 tra 14-18 anni

57 tra 19-39 anni

63 tra 40-59 anni

26 tra 60-69 anni

9 tra 70-79 anni e

7 di 80 o più anni.

Le vaccinazioni sono arrivate stamane a quota 1.183.926, di cui 423.499 seconde dosi e 311.178 terze dosi. Infine, 397 nuovi guariti portano il totale a 133.570.

Il punto in Alto Adige

Una giornata fortunatamente senza nuove vittime del Covid in Alto Adige. Il bollettino di oggi (27 febbraio) dell’Azienda sanitaria registra 305 contagi. Negli ospedali restano 70 ricoverati nei reparti (-2 rispetto a ieri) e 3 in terapia intensiva.

Tamponi effettuati ieri: (26 febbraio ): 298

Nuovi casi testati positivi da PCR: 7

Test antigenici eseguiti ieri: 3.051

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 298

Dati casi positivi del (26.02.) per fascia d’età:

0-9: 43 = 14%

10-19: 44 = 14%

20-29: 39 = 13%

30-39: 51 = 17%

40-49: 46 = 15%

50-59: 36 = 12%

60-69: 27 = 9%

70-79: 16 = 5%

80-89: 3 = 1%

90-99: 0 = 0%

100+: 0 = 0%

Totale: 305 = 100%

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 70

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 89 (agg. al 21.02.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 11

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 3

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.413 (+0: )

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 6.802

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 289.251

Guariti totali: 181.828 (+807)