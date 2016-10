Giubileo degli Anziani e Ammalati a Primiero: domenica 9 ottobre alle 15.30

Santa Messa Solenne nella Chiesa Arcipretale alle ore 15.30 con l’Unzione degli Infermi

Primiero Vanoi (Trento) - Misericordia è il nome stesso di Dio, ricorda Papa Francesco. Non può mancare in quest’Anno Giubilare una celebrazione particolare per quanti sono i primi destinatari della tenerezza misericordiosa di Dio nostro Padre: i malati, agli anziani, le persone sofferenti.

Viene raccomandato alle famiglie di favorire la presenza delle persone anziane in un momento di grande condivisione. Per coloro che hanno bisogno di assistenza o di un servizio per raggiungere l’Arcipretale sono pregate di avvertire i ministri straordinari della Comune in ogni parrocchia del Primiero Vanoi.

Dalle ore 14.30 fino all’inizio della Messa saranno presenti i sacerdoti per coloro che desiderano accostarsi al Sacramento della Confessione.