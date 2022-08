Sono state verificate complessivamente 511 posizioni lavorative, delle quali 10 risultate irregolari. Inoltre – precisa una nota dell’Arma – sono stati emessi 9 provvedimenti di sospensione per gravi violazioni in materia di sicurezza o per il superamento della soglia di lavoratori privi di regolare contratto. Nel complesso, sono state accertate violazioni – alle norme anti-infortunistiche e che disciplinano il rapporto di lavoro – che comportano sanzioni per un importo superiore ai 150.000 euro. L’attività di vigilanza e controllo proseguirà anche nei prossimi mesi.