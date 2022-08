Apsp del Vanoi, 101 candeline per Giovanna Tisot

Il giorno 27 luglio 2022, presso l’Apsp del Vanoi Giovanna Tisot, di Transacqua, ha compiuto 101 anni. Lo scorso anno la grande festa per i 100 anni

Canal San Bovo (Trento) – Giovanna Tisot di Transacqua, è stata festeggiata nei giorni scorsi dai familiari più stretti: i figli Sara, Daniela e Graziano, i quali, avendo celebrato i 100 anni della mamma, nel 2021, periodo ancora caratterizzato da forti restrizioni nei contatti fisici, hanno voluto sottolineare

questa ricorrenza speciale con un ringraziamento particolare.

I ringraziamenti della famiglia

“Si potrebbe riprendere quello che abbiamo scritto nell’occasione speciale per il compleanno dei 100 anni di nostra mamma Giovanna – hanno evidenziato i figli -, soltanto con un anno in più: 101! Ma a dir il vero qualcosa è cambiato, poter dialogare con i nostri cari, tenendoli per mano, senza una barriera divisoria; che per loro, per noi famigliari e anche per il personale ha rappresentato una vera sofferenza. Oggi noi figli siamo qui con mamma per i suoi 101 anni, che non sono pochi e anche se non più autosufficiente, per noi è sempre un punto di riferimento e di incontro.

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Ente per tutto l’impegno che pongono per il bene dell’Apsp. Vogliamo inoltre ringraziare tutto il personale nessuno escluso per la pazienza, la gentilezza e la competenza che dimostrano, ognuno nel proprio ruolo per il bene dei nostri cari e un grazie pure a tutti i Volontari che dedicano parte del loro tempo agli ospiti della Casa di Riposo”.

Giovanna ha ricevuto poi un dono floreale da parte del presidente dell’Apsp, Bruno Menguzzo e di tutti i collaboratori, per questo importante traguardo. 100 e 1, un secolo e più di vita e di storia personale che Giovanna ha vissuto e che sicuramente ha contribuito ad arricchire e a trasformare. Un esempio per le giovani generazioni, soprattutto in questo periodo di difficoltà, quale stimolo forte a guardare sempre con fiducia al futuro.