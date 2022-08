La moto su cui viaggiavano è uscita di strada

Bolzano – Due giovani altoatesini, di 22 anni di Bolzano, alla guida di una moto Kawasaki, e 24 anni di Lana, seduto dietro, sono morti in un incidente stradale che si è verificato verso le 12 in Alto Adige, sulla strada della Mendola, all’altezza della casa cantoniera al chilometro 229. La moto è uscita di strada per cause ancora non chiarite mentre percorreva la statale della Mendola, precipitando in un dirupo.

I due giovani sono morti per le lesioni riportate nella caduta. I corpi sono stati ricomposti nella camera mortuaria di Caldaro. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. S ul posto anche la Croce Bianca, l’elicottero Pelikan 1 ed i vigili del fuoco.