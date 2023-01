Natale 2022, Trento fa il pieno di milanesi, tedeschi e austriaci con i bus low cost

Secondo la compagnia flixbus, il Trentino si conferma meta invernale di fama internazionale Le preferite dei Trentini: Milano, Monaco e l’aeroporto di Orio al Serio

Trento – Per la stagione 2022-2023, il Trentino si conferma una meta di forte attrattività per il turismo invernale, non solo presso il pubblico italiano ma anche a livello internazionale: è quanto emerge dall’analisi condotta da FlixBus sul traffico passeggeri registrato nei fine settimana di Capodanno e dell’Epifania.

La top 5 delle tratte dirette a Trento

Figurano, nell’ordine, quelle in partenza da Milano, Monaco di Baviera, Genova, Firenze e Innsbruck, con 2 città estere su 5 in classifica. Al prestigio del Trentino quale meta privilegiata per lo sci e il turismo invernale in generale, si affianca, tra i fattori che contribuiscono a questo successo, l’alta frequenza dei collegamenti giornalieri fra il capoluogo e le città estere: da Monaco, infatti, partono per Trento fino a 9 FlixBus al giorno.

L’ottimo posizionamento di Genova e Firenze in questa classifica suggerisce inoltre lo sdoganamento dell’autobus come mezzo privilegiato anche sulle medie-lunghe tratte, soprattutto per la mancanza o la carenza – come anche nel caso di Milano – di collegamenti diretti sulle reti tradizionali, con la possibilità, per le attività turistiche del territorio, di estendere il proprio raggio d’azione.

Trentini green anche durante le feste

A sua volta, la top 3 dei Trentini riflette esigenze di viaggio molto variegate: in testa alle mete più ambite c’è Milano, collegata fino a 8 volte al giorno con tempi di percorrenza a partire da 2 ore e 40 minuti. E, come nella classifica degli arrivi, in seconda posizione si incontra Monaco di Baviera, che tante persone in partenza dal capoluogo hanno eletto a meta dei propri fine settimana per il Capodanno o l’Epifania.

Anche sotto le feste, inoltre, si riconferma l’anima green di chi parte con FlixBus da Trento: in terza posizione c’è l’aeroporto di Orio al Serio (fino a 6 collegamenti al giorno), segno di una tendenza sempre più radicata a preferire un approccio intermodale al viaggio, basato sulla combinazione di mezzi collettivi, alla propria auto, con benefici per l’ambiente e le comunità.

Per sensibilizzare ulteriormente le persone circa l’importanza del proprio contributo individuale, prima di Natale FlixBus ha lanciato la campagna «Offset Christmas», invitandole a compensare le emissioni di CO 2 del proprio viaggio durante la settimana prenatalizia con una donazione volontaria, raddoppiata dall’azienda e devoluta alla ONG Atmosfair per finanziare progetti di protezione del clima.