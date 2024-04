Giunta provinciale a Contà, in Val di Non. Anaunia, opere per 174 milioni di euro

Si è tenuta nella sede municipale di Cunevo, una delle frazioni assieme a Terres e Flavon del Comune di Contà, in Val di Non, la riunione della Giunta provinciale. I principali provvedimenti adottati

Contà (Trento) – Ad accogliere il presidente e gli assessori c’erano venerdì mattina, il sindaco con gli amministratori e i dipendenti comunali e una folta rappresentanza della comunità e dell’associazionismo locale: Vigili del fuoco, Alpini, Associazione cacciatori, Pro Loco dei tre paesi, Circolo Ricreativo Incontro Contà, cori parrocchiali e comitati pastorali, Unione sportiva di tamburello di Cunevo – la cui squadra femminile è in serie B del campionato italiano. Presenti anche rappresentanti del Consorzio ortofrutticolo Contà e del Consorzio di miglioramento fondiario, dei Carabinieri, del corpo Forestale e della Polizia locale di Cles.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, nel ringraziare per l’invito, ha evidenziato la presenza della Giunta al completo, in una giornata che sicuramente permetterà a tutti gli assessori di avere maggiore consapevolezza riguardo alle istanze e alle problematiche del territorio. La visita, come ha sottolineato ancora il presidente, lascerà sicuramente una traccia del sentimento che anima questa comunità, anche grazie alla presenza significativa del mondo del volontariato e delle attività che svolgono le associazioni sul territorio.

Tra i temi più importanti, che anche il sindaco di Contà ha portato all’attenzione stamattina nel saluto di accoglienza, il presidente ha ricordato la gestione dei grandi carnivori, la cui presenza in questo territorio costituisce motivo di preoccupazione e la carenza del personale degli enti locali.

