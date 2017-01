Trento, Domande di contributo per nuove imprese: termine prorogato al 15 febbraio

Ancora un mese per candidarsi ad ottenere i contributi stanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale

Trento – Esteso al 15 febbraio – su proposta del vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico e Lavoro Alessandro Olivi – il periodo utile per la presentazione a Trentino Sviluppo delle domande per sostenere la nuova imprenditorialità, in particolare femminile e giovanile.

L’avviso approvato dalla Giunta provinciale lo scorso 2 novembre e ora prorogato prevede 4 milioni di euro, finanziati sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), a favore di chi vuole investire su se stesso avviando una nuova iniziativa imprenditoriale nel segno dell’innovazione.

La proroga dei termini, a fronte di un numero già significativo di domande presentate allo Sportello di Trentino Sviluppo, si è resa necessaria, per dare l’opportuno margine di tempo ai nuovi imprenditori che si trovano nella condizione di poter costituire formalmente la propria impresa a partire dal nuovo anno fiscale, ovvero da gennaio 2017.

Potranno beneficiare degli aiuti – la cui entità può arrivare ad un massimo di 35 mila euro per singola iniziativa, a seconda del punteggio di “innovatività” ottenuto – le piccole e medie imprese costituite dal 1° luglio 2016 e da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate a Trentino Sviluppo tramite la piattaforma on-line http://agora.trentinosviluppo.it fino alle ore 12 del 15 febbraio 2017.