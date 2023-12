L’ex sindaco di Ala, eletto con il voto compatto della maggioranza, critiche le minoranze

Trento – Via libera mercoledì mattina, dopo alcune fumate nere in aula, al nuovo presidente del Consiglio provinciale di Trento. E’ Claudio Soini, ex sindaco di Ala, eletto con il centrodestra (LIsta Spinelli). Critiche le minoranze che si dicono non coinvolte nella scelta della nuova presidenza.

