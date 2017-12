Trento, attimi di paura per crollo di una parete esterna dell’edificio dell’Istituto Pertini, durante demolizione di un’ala

Connect on Linked in

Attimi di apprensione all’Istituto per la formazione professionale Pertini di Trento per il crollo di una parete esterna dell’edificio durante i lavori di demolizione

Trento – Un botto, uno spavento e lezioni sospese all’istituto Pertini in viale Verona a Trento. Causa di tutto le operazioni di demolizione di un’ala dell’istituto. Il crollo ha comportato la rottura dell’impianto antincendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Studenti e insegnanti sono corsi all’esterno dell’istituto e le lezioni sono state successivamente sospese. La dirigenza scolastica ha deciso che le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 11 dicembre.

In una nota , la Provincia di Trento conferma che: “le operazioni di demolizione, termineranno entro la fine della settimana. Tenendo conto anche della festività dell’8 dicembre, si è ritenuto opportuno sospendere, in via precauzionale, l’attività scolastica, che è stata interrotta alle ore 12.00. Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 11 dicembre”.

Degasperi (M5S) critico con la Provincia

“Il crollo che ha coinvolto un muro esterno dell’Istituto Pertini – ha scritto il consigliere provinciale Filippo Degasperi – , destando enorme paura e determinando l’immediata sospensione delle lezioni, è l’emblema di quello che in questa legislatura ha subito la Formazione professionale pubblica. Abbiamo una scuola fatiscente di cui si scopre quasi per caso la pericolosità. Abbiamo studenti ospitati in una struttura mentre a pochi passi, in pieno anno scolastico, procede il cantiere della demolizione. Abbiamo addirittura un’assemblea sindacale prevista nel giorno del crollo, proprio nel luogo del crollo”.