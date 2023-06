L’Ospedale di Agordo intitolato a Giovanni Paolo I°, “Papa Luciani”

L’ospedale di Agordo è stato ufficialmente intitolato a Giovanni Paolo I° – Papa Luciani con una cerimonia molto partecipata – sabato mattina – alla presenza dell’Assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali della Regione del Veneto Manuela Lanzarin, del Vescovo mons. Renato Marangoni, dei Sindaci del territorio col presidente della Provincia, della famiglia di Papa Luciani

NordEst – Dopo i saluti del Commissario dell’Ulss Dolomiti Giuseppe Dal Ben, che ha ricordato anche un legame particolare con il Papa a cui ha fatto il chierichetto all’ospedale di Oderzo, don Davide Fiocco, ha tracciato un ritratto della figura di papa Luciani, il suo legame con la salute e con la vallata Agordina, sua terra di origine.

Nei loro interventi il Sindaco di Agordo Roberto Chissalè e il Presidente Unione Montana Paolo Frena hanno ricordato l’iter per arrivare all’intitolazione, ricordato la compianta dottoressa Carraro che aveva avviato la procedura e ringraziato il dottor Dal Ben per aver raggiunto il risultato. L’assessore alla sanità Manuela Lanzarin ha ricordato come la Regione abbia accolto in maniera naturale la richiesta di intitolare l’ospedale a Papa Luciani , che ha saputo esprimere sempre la sua vicinanza alla persone malate e agli umili.

All’ingresso dell’ospedale di Agordo è stata realizzata una targa con una pietra locale che simboleggia l’origine del beato, la sua tenacia e soprattutto l’humilitas, motto scelto da Albino Luciani alla sua nomina papale e tratto che ha contraddistinto, con nuova forza dirompente, la sua azione pastorale. La roccia, come ha ricordato l’architetto Gloria Manera che ha progettato gratuitamente la targa, è simbolo sia della forza del Papa che della gente di Montagna. Dopo la

benedizione, la targa è stata scoperta dall’assessore Lanzarin, insieme ai familiari di Papa Luciani, al Commissario Dal Ben e ai sindaci del territorio.

Nella sua benedizione, il vescovo Marangoni ha invocato la protezione di Papa Luciani sulle persone malate e sugli operatori sanitari. Al termine della cerimonia c’è stata una breve visita alla camera calda del Pronto Soccorso, ristrutturato con i Fondi dei Comuni di confine, appena terminata.

L’ospedale di Agordo

Eroga annualmente oltre 49.500 prestazioni (visite, diagnostica, laboratorio), garantisce 1.200 ricoveri, 1.900 interventi chirurgici e circa 12.000 accessi al Pronto Soccorso per residenti e turisti che scelgono l’Agordino per le vacanze. Con l’occasione è stata rinnovata anche l’insegna all’ingresso dell’ospedale.