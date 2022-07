Dopo i problemi di viabilità, Trentino Trasporti riattiva parzialmente la fermata bus di linea in piazza a Prade da mercoledì 20 luglio 2022

Era stata interrotta nelle scorse settimane , in seguito al cedimento stradale all’ingresso del paese di Prade. Serviranno alcuni mesi per ripristinare il tratto di strada sp239dir, ad oggi regolamentato da semaforo, a senso unico alternato

Valle del Vanoi (Trento) – La sede di Trentino Trasporti di Fiera di Primiero, comunica in queste ore, la parziale riattivazione da mercoledì 20 luglio 2022, del servizio con capolinea nella Piazza di Prade, nel Vanoi, dove è stato istituito con ordinanza Comunale un divieto di sosta, per consentire ai mezzi le manovre del caso.

In questi giorni, le corse, terminavano nel paese vicino di Cicona, con notevoli disagi per pendolari e turisti, ma non solo, costretti a spostarsi anche fino a Canal San Bovo, per salire su un bus di linea. Purtroppo però, si tratta di una riattivazione parziale, poichè non tutte le tratte e le fermate sono state ancora riattivate in zona, come conferma nel comunicato la sede locale di Trentino trasporti.

I nuovi orari di linea