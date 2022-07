Tragica escursione in Trentino: muore Daniele Martinelli, 23 anni, era salito in quota al Rifugio Peller

Sono stati i familiari a lanciare l’allarme quando non l’hanno visto rientrare a casa. Il giovane ha perso la vita, dopo essere caduto in un dirupo

Trento – Daniele Martinelli, studente universitario residente a Cles, era salito in quota da solo e sono stati i familiari a lanciare l’allarme quando non l’hanno visto rientrare a casa. Sul posto sono giunti gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco volontari di Cles che hanno ritrovato il giovane, ormai privo di vita. E’ stato rinvenuto circa 150 metri più a valle del sentiero tra la cima del monte Peller e la via ferrata che sale dal rifugio.



L’automobile dell’escursionista era a Malga Tassulla. Uomini del soccorso alpino hanno perlustrato su vari fronti i sentieri e sono state allertate le unità cinofile, i Vigili del Fuoco e l’elicottero della Guardia di Finanza, dotato di un sistema di ricerca IMSI-Catcher, per effettuare un sorvolo sull’area. Il corpo senza vita del ragazzo è stato ritrovato da una squadra di terra. La salma è stata quindi portata a valle in elicottero.