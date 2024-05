La comunità di Primiero si stringe alla famiglia di Giovanna Tavernaro in Turra, funerali lunedì 13 maggio. Il ricordo

E’ stata una delle prime donne tra i Vigili del Fuoco del Trentino. L’ultimo abbraccio della comunità locale, lunedì 13 maggio alle 14.30 nella chiesa di Tonadico

Primiero (Trento) – E’ il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli, a ricordare con grande emozione, Giovanna Tavernaro, da sempre impegnata per la comunità. “Giovanna – sottolinea il sindaco Depaoli – è stata una delle prime donne tra i Vigili del Fuoco del Trentino, orgoglio del nostro territorio, premiata pochi anni fa con la Fiamma d’oro per i 40 anni di servizio attivo. Segno di una passione e di un amore incondizionato verso la fiamma dei Vigili del Fuoco Volontari – ha aggiunto Depaoli – condivisa con il marito Gianni, per quasi un ventennio Comandante valido, instancabile ed appassionato del corpo di Primiero. A lui, alla figlia Daiana, alla mamma Graziella, ai fratelli e alle sorelle, vada l’abbraccio della nostra comunità, da San Martino di Castrozza, che l’ha vista crescere, a Tonadico che l’ha accolta giovane sposa, ma comunque di tutta Primiero, che ha conosciuto ed apprezzato le sue doti umane, sia come persona che come Vigile del Fuoco. Da oggi noi ed i nostri pompieri saremo più poveri – conclude il sindaco – ma avremo qualcuno in più che ci protegge dal cielo”.

La vicinanza del corpo di Primiero

L’ultimo saluto a Giovanna Tavernaro