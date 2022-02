Tragico malore a Transacqua: dolore anche a Primiero per l’improvvisa scomparsa del noto musicista 56enne, Alberto Crivellari

La tragedia si è consumata sabato mattina a Primiero, dove Alberto Crivellari si trovava in vacanza con il figlio di 10 anni. Era arrivato venerdì sera in Trentino, per trascorrere un sabato di sci a San Martino di Castrozza. Verso le 8 del mattino, l’intervento dei vigili del fuoco e di seguito dell’elisoccorso arrivato in zona nonostante il maltempo

Primiero (Trento) – Dolore a Primiero e nel Padovano, per la scomparsa improvvisa di Alberto Crivellari, 56 anni a causa di un malore improvviso.

Era in vacanza a Transacqua, con il figlio di 10 anni, per trascorrere una giornata di svago sulle piste da sci, quando ha accusato un tragico malore in casa. Inutili i soccorsi, prestati rapidamente in zona.

Tragico malore a Primiero

I vigili del fuoco di Primiero sono intervenuti sabato mattina verso le 8 a Transacqua con i sanitari del 118 e i carabinieri, con l’assistenza per il figlio minorenne. Da Trento – si è alzato in volo nonostante il maltempo – l’elicottero che ha trasferito in valle l’equipe medica. Purtroppo però, per il noto musicista veneto, non c’è stato nulla da fare.

Chi era Crivellari

Il quotidiano online Gazzettino ricorda Alberto Crivellari, come un musicista molto noto in Veneto. Viveva a Padova dove insegnava in una scuola media, dopo il diploma in pianoforte. Era un vero e proprio talento. Si era diplomato giovanissimo al Conservatorio Pollini, dove era stato ammesso con dispensa ministeriale alla fine della scuola elementare. Grande tristezza in queste ore a Piove di Sacco, dove era nato ed aveva vissuto fino ai vent’anni. La famiglia Crivellari ha gestito fino ad una ventina d’anni fa una storica farmacia in città.

Alberto Crivellari ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte, debuttando in pubblico a soli cinque anni, dando inizio ad una carriera da “enfant prodige”. Diplomatosi a Padova, Laureatosi a Venezia e Parigi, ha tenuto 500 concerti in tutto il mondo. Ha eseguito gran parte del repertorio pianistico e cameristico: i suoi concerti sono stati registrati e trasmessi da radio e televisioni europee, americane ed asiatiche.

In breve

Una donna morta e due feriti: è il bilancio del tragico incidente successo domenica pomeriggio, 20 febbraio, a Sernaglia della Battaglia in via Massarole. Due le auto coinvolte in un tamponamento. L’impatto è avvenuto verso le 17.30. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Pieve di Soligo. Nel tamponamento ha perso la vita una donna di 56 anni residente a Vidor. Feriti gli occupanti dell’altra vettura.