Dolomiti, Tognola “splash party” chiude la stagione 2024 a San Martino di Castrozza

Domenica 7 aprile 2024 dalle 11 sull’Alpe Tognola

San Martino di Castrozza (Trneto) – Si inizia alle 11.00 al Rifugio Tognola con dj set su gatto delle nevi by Tommy Stocca & Dolomeo. Per l’occasione l’andata e ritorno in cabinovia sarà a soli 5 euro. Alle 12.00 torna a grande richiesta lo ‘Splash Party’: da spettatore o da partecipante lo spettacolo è assicurato. Lo splash party sarà confermato solo in caso di bel tempo. In caso di meteo avverso la festa si svolgerà comunque senza splash party.

L’iscrizione allo Splash Party è libera e gratuita per tutti, a condizione di aver sottoscritto la liberatoria prima di salire con lo skilift Baby per accedere alla piscina. In palio fantastici premi per chi partecipa e riesce a superare la piscina La festa continua alle 16.30 al Campo Base Après Ski con Dj Maxese e Dolomeo. Qui dovrete dare tutto: sono le ultime ore di festa prima di vederci questa estate