Parco Paneveggio Pale San Martino, il Comitato di Gestione nomina il nuovo direttore: Trotter favorito (VIDEO)

Venerdì 27 gennaio alle ore 16, riunione del Comitato di Gestione del Parco. La nomina avviene fra una terna di nomi proposti dalla Giunta Esecutiva. Segui la diretta social

Primiero (Trento) – Cambio ai vertici di Villa Welsperg in Val Canali, a Primiero. Il nuovo direttore, sostituirà l’uscente Vittorio Ducoli (che lascerà l’Ente a fine marzo) dopo quasi 12 anni di gestione. Tre i nomi in corsa in queste ore. Oltre a Cristiano Trotter, dato per favorito da tempo, con un’esperienza pregressa nell’Ente ed ex presidente della Comunità di Primiero, ci sono anche Luigi Gottardo (Provincia di Trento – Ufficio distrettuale forestale di Primiero) e Marcello Scutari (Provincia di Trento – Ufficio Parco dello Stelvio). Tre nomi di grande esperienza e competenza in campo ambientale. Solo uno di loro però, supererà il voto del Comitato di gestione.

L’ordine del giorno

Il Comitato di Gestione dell’Ente Parco “Paneveggio – Pale di San Martino”, è convocato per il giorno venerdì 27 gennaio 2023 alle 16 presso la Sala “Negrelli” della Comunità di Primiero, per trattare il seguente ordine del giorno:

nomina scrutatori della seduta odierna;

approvazione del verbale della seduta precedente, di data 21 dicembre 2022;

DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., articolo 12. Elenco di idonei all’attività di direttore di Parco. Nomina del direttore dell’Ente Parco nell’ambito della terna di nominativi proposti dalla Giunta Esecutiva;

Comunicazioni del presidente; varie ed eventuali.