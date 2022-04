Coronavirus: nessun decesso in Trentino Alto Adige: a Trento 382 nuovi contagi, a Bolzano 330 casi

Posted on

Nel corso della seduta del Consiglio camerale, convocata nel pomeriggio di venerdì, l’assemblea ha proceduto alla convalida di due nuovi Consiglieri in sostituzione dei dimissionari Roberto De Laurentis e Polo Mondini Trento – I componenti, designati per la consiliatura in corso, sono: Maria Cristina Giovannini, espressa da Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino, Federazione Italiana Tabaccai […]