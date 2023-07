Tragica vacanza: 53enne trentino muore sulla spiaggia di Cattolica

Maurizio Radoani di Condino, era in vacanza con la moglie che ha allertato i soccorsi

NordEst – Tragica vacanza per Maurizio Radoani, 53enne di Condino. L’uomo nel pomeriggio di sabato si trovava a pochi metri dalla spiaggia di Cattolica in Romagna. La moglie si è accorta che qualcosa non andava e ha dato l’allarme. Inutili i tentativi di rianimazione. Radoani lavorava come operatore alla casa di riposo Rosa dei Venti di Condino. Soltanto lunedì, spiega la Guardia costiera, sarà possibile conoscere con esattezza le cause della morte del 53enne, provocata forse da un malore.

In breve

Jesolo, tragico incidente stradale all’alba: morti due giovani, gravemente ferito un 38enne. Lo scontro fra due auto alle sei del mattino. A perdere la vita Tommaso Cattai, 23 anni, e Mattia Pavanetto 24.

Bolzano, non ce l’ha fatta Kevin Kuka, il 21enne centrocampista della Virtus. Era in ospedale dallo scorso 20 aprile dopo un terribile incidente stradale sull’Autobrennero, in cui era stato sbalzato fuori da un’auto che aveva tamponato un TIR fermo a causa di lavori in corso. I compagni di squadra e i tifosi avevano atteso invano il suo ritorno, indossando magliette con la scritta “Forza Kevin”.