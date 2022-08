Missione Artemis: tra i possibili candidati per la Luna anche AstroSamantha (VIDEO)

Il direttore generale dell’Esa ha chiarito che 3 dei 7 attuali astronauti dell’Agenzia parteciperanno alle missioni

NordEst – La missione senza equipaggio Artemis 1 inaugura la nuova era di viaggi sulla Luna, che vedrà sbarcare “la prima donna e il prossimo uomo” sul nostro satellite naturale entro il 2025, dopo oltre 50 anni dall’ultima missione Apollo. L’Esa, come confermato dal direttore generale Josef Aschbacher, parteciperà alle missioni con 3 astronauti, da selezionare tra i 7 dell’attuale classe di cui fa parte anche l’italiana Samantha Cristoforetti, ora impegnata sulla Stazione Spaziale Internazionale con la missione Minerva.

Se, con ogni probabilità, la prima donna a camminare sulla Luna sarà della Nasa, quel che è certo è che Astrosamantha fa già parte della rosa da cui saranno scelti i 3 astronauti che potrebbero posarvi il primo piede europeo.

Durante la conferenza stampa organizzata per illustrare il contributo europeo alla missione, alla domanda su quale generazione di astronauti Esa verrà considerata Aschbacher ha risposto: “Saranno 3 gli astronauti selezionati per le missioni Artemis, almeno per questo decennio, e sarà necessario effettuare la selezione al più presto, perché a un certo punto dovremo iniziare l’addestramento e dare l’annuncio.

Non ho ancora stabilito la data dell’annuncio, ma è chiaro che, certamente per le missioni Artemis, l’attuale corpo di sette astronauti è la base. Tra loro, come concordato con la Nasa, ne saranno selezionati 3 da assegnare alle missioni Artemis. Presto deciderò quali tra loro, ma proverranno dall’attuale classe di 7″.

L’attuale corpo astronauti dell’Esa è composto da 7 membri di cui 2 italiani, Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, due tedeschi, Alexander Gerst e Matthias Maurer, il danese Andreas Mogensen, l’inglese Timothy Peake e il francese Thomas Pesquet.