Sos dall’Inghilterra: due escursioniste socccorse dal Suem sulle Pale di San Martino

E’ successo verso le 17 di sabato 8 luglio, dall’Inghilterra è stata girata al Suem di Pieve di Cadore (Belluno), la richiesta di aiuto per due escursioniste 26enni: una inglese, l’altra irlandese, che si trovavano sulle Pale di San Martino in difficoltà. Tragico malore in scooter sulla strada feltrina (zona ex Veneto banca): muore per un malore vicepresidente dell’associazione “Trevisani nel mondo”

NordEst – Imbarcato un soccorritore della Val Biois, l’elicottero del 118 ha effettuato un sopralluogo nel punto indicato dalle coordinate verso il rifugio Mulaz, senza vederle, per poi spostarsi verso il Rosetta e avviare la perlustrazione. Dopo aver sbarcato il soccorritore sul sentiero per una ricerca a piedi, l’eliambulanza è scesa a prendere un altro tecnico e tornando in quota ha finalmente individuato le due escursioniste ferme su un prato. Sbarcato in hovering, il tecnico di elisoccorso ha fatto spostare le due ragazze in un punto più agevole per l’imbarco. Di seguito l’elicottero ha caricato a bordo il primo soccorritore, per poi rientrare a valle.

Altri soccorsi nel vicino Veneto

Signoressa, dramma sulla Feltrina: muore in scooter. L’incidente alla rotonda della Replay, probabilmente a seguito di un malore. La vittima è Angelo Marchetto, 83 anni. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto fatta dopo le concitate fasi dei soccorsi l’uomo, in sella al suo scooter, sarebbe andato a sbattere contro il guardrail della strada probabilmente a seguito di un malore e poi sarebbe rovinato a terra. Lì sull’asfalto lo ha scoperto l’auto che seguiva facendo scattare i soccorsi. Il 118 è arrivato sul posto con un’ambulanza e l’elicottero decollato da Treviso ma la corsa è stata inutile. Per l’uomo non c’era nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono arrivati poco dopo i familiari di Marchetto, residente di Signoressa e ben conosciuto in tutto il Montebellunese anche per essere il vicepresidente dell’associazione “Trevisani nel mondo”.

Verso le 11 di domenica 9 luglio, una squadra del Soccorso alpino del Centro Cadore è salita in fuoristrada al parcheggio di Pian dei Buoi, a Lozzo di Cadore, dove un 87enne di Farra di Soligo (Treviso) era caduto sbattendo la testa. L’anziano è stato accompagnato all’ospedale di Pieve di Cadore.

Una squadra del Soccorso alpino di Auronzo e della Guardia di finanza è intervenuta sulla strada tra il Rifugio Auronzo e il Lavaredo, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, poiché una 50enne di Mirandola (Modena) si era fatta male a una gamba e a un polso. La donna è stata trasportata a Misurina e affidata all’ambulanza della Croce Bianca di Cortina.

L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato sul monte Cristallo, a Cortina d’Ampezzo, dove un escursionista era ruzzolato una quindicina di metri lungo il canale Staunies (la chiamata è stata fatta dal figlio che era con lui). Valutate le sue condizioni a seguito delle botte riportate nella caduta, il 60enne di Schio (Vicenza) e stato issato a bordo con il verricello per essere accompagnato all’ospedale Codivilla (il figlio è rientrato in autonomia).

Da Cortina l’eliambulanza è volata a Forcella Ombretta, Rocca Pietore, per un’escursionista che non riusciva più a muovere le gambe per forti dolori dovuti ai crampi. Sbarcato in hovering, il tecnico di elisoccorso ha aiutato la 58enne di Colle Santa Lucia r spostarsi in un punto più agevole per il recupero e ha fatto salire lei e il marito. La coppia è stata lasciata a Malga Ciapela.