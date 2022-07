Marmolada, proseguono verifiche e sopralluoghi sul ghiacciaio: si valuta ogni ipotesi (VIDEO)

I tecnici della Protezione civile del Trentino, hanno effettuato ulteriori verifiche, condotte nel rispetto degli standard di sicurezza. Nei prossimi giorni si terrano i funerali delle 11 vittime

Cabazei (Trento) – “E’ stata notata una frattura nel ghiacciaio in destra orografica rispetto alla calotta che è crollata nei giorni scorsi, una frattura che c’è sempre stata ma che forse in effetti è più larga del solito ed è stata soprattutto notata una grande quantità di acqua che entra in questo crepaccio.” Il crepaccio di cui parla Mauro Gaddo (Meteotrentino) è ora sottoposto a uno stretto monitoraggio sul ghiacciaio della Marmolada.

I vigili del fuoco hanno preso ogni misura con i droni. L’ipotesi di un nuovo crollo preoccupa la Provincia perché la massa in movimento è molto superiore rispetto al distacco che il 3 luglio ha provocato 11 vittime. L’allarme è partito dal gestore del rifugio ghiacciaio, Luca Toldo, che è tornato a valle per sicurezza. Recuperate anche tutte le provviste del rifugio. I tecnici della provincia stanno valutando anche gli scenari più estremi che prevedono l’evacuazione di altre strutture a passo Fedaia.

In questa video-intervista il resoconto dell’ingegner Mauro Gaddo, direttore dell’Ufficio previsioni e pianificazione della Protezione civile della Provincia autonoma di Trento.