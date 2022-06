Tragedia a passo Rolle: Franco Corradin precipita da cima Cavallazza e muore davanti alla moglie

L’escursionista vicentino di 72 anni ha perso la vita nella mattinata di mercoledì mentre, insieme alla moglie, stava affrontando la discesa dalla forcella che unisce cima Cavallazza a cima Cavallazza Piccola

Passo Rolle (Trento) – All’origine dell’incidente, ci sarebbe in probabile errore di valutazione, che ha spinto la coppia ad imboccare una traccia ingannevole di sentiero. Franco Corradin, è precipitato per un centinaio di metri, scivolando sull’erba e in seguito su alcuni salti di roccia. La chiamata al numero unico per le emergenze da parte della moglie, che non riusciva più a vedere né sentire il marito, è arrivata intorno alle 11.40.

Immediato è scattato l’intervento dell’elicottero decollato da Trento, che ha dapprima raggiunto la donna, a quota 2120 metri e in seguito recuperato il corpo con l’aiuto di due soccorritori e il supporto dei vigili del fuoco della zona. Subito dopo la salma è stata ricomposta nella camera mortuaria di Pieve a Transacqua, nel Primiero.

In breve

Un cacciatore, Gianluca Barattin, 49 anni, di Chies D’Alpago, ha perso la vita la scorsa notte dopo essere precipitato da un’altana posta su un albero nei boschi sotto Pian Formosa, nel territorio comunale. L’incidente – informa il Soccorso Alpino Bellunese – è avvenuto intorno alle ore 3:00 di notte. Sul posto sono intervenute le squadre del Cnsas dell’Alpago, attivate dalla Centrale del 118.