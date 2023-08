Dalle Dolomiti all’Africa: il Cardinale Pietro Parolin si racconta a Primiero prima della missione in Angola e Sudan (VIDEO)

Una breve vacanza nei giorni scorsi, con la tradizionale messa nella chiesa di Siror in Trentino, fra i tanti amici di sempre. Lo abbiamo incontrato prima della partenza per il viaggio che in questi giorni lo vede impegnato per la pace in Sudan. Nei prossimi mesi, al Cardinale sarà conferita la cittadinanza onoraria di Primiero

NordEst – Le notizie di questi giorni, dai giornali internazionali, ci raccontano un nuovo importante viaggio del Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin. Una nuova missione, dopo una breve pausa trascorsa a Siror, nel Primiero, con una tappa in zona “Dismoni” (dove ci andava da giovanissimo in campeggio ndr) e nella valle di Primiero, tra le Dolomiti trentine. Incontrando come al solito tanti amici in pochi giorni e molte autorità, arrivate anche da lontano per salutarlo.

Dall’Ucraina alla Cina: quali prospettive?

Nell’intervista rilasciata al giornalista GianAngelo Pistoia a Primiero, il Cardinale Pietro Parolin ci ha parlato della recente Gmg di Lisbona, ma anche della situazione in Ucraina e dei rapporti diplomatici con La Cina.

Esprimendo infine grande soddisfazione ed un pizzico di commozione per la notizia della cittadinanza onoraria di Primiero San Martino di Castrozza, che arriverà nei prossimi mesi.

La missione in Africa

Nei giorni scorsi, in Angola, il Cardinale ha presieduto l’ordinazione episcopale dell’arcivescovo Germano Penemote, nunzio apostolico in Pakistan. Mentre lunedì 14 agosto, si è spostato per intraprendere una visita in Sud Sudan, in programma fino a giovedì 17. La missione in terra d’Africa del cardinale Pietro Parolin continua dunque con la nuova tappa che lo ha portato nel Paese visitato sei mesi fa dal Papa. Ed è una missione che idealmente si riallaccia, nel segno della pace, al viaggio apostolico compiuto da Francesco.

Dopo l’arrivo a Juba, il segretario di Stato si sposterà per due giorni nella diocesi di Malakal e poi giovedì sarà a Rumbek. Monsignor Stephen Ameyu Martin Mulla – arcivescovo della capitale sud sudanese e prossimo cardinale – ha parlato ai media locali degli obiettivi della visita del porporato. A Malakai, su invito del vescovo di quella diocesi, il cardinale Parolin andrà per rendersi conto di persona della situazione in una zona – ha detto monsignor Martin Mulla – teatro di “disastri naturali, di inondazioni e di molto altro, assieme ai disastri causati dall’uomo”, che però ora presenta “anche una finestra di opportunità per la pace”.