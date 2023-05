Tragedia sfiorata in Val Venosta: massi cadono sulla strada a Laces mentre passa un’auto

Un grande masso e diverse pietre sono caduti sulla statale tra Laces e Coldrano: illesi 4 giovani a bordo dell’auto

Bolzano – Poco dopo le quattro della notte (tra il 20 e il 21 maggio) un enorme masso di 25-30 metri cubi si è staccato ed è precipitato a valle per 150 metri finendo sulla statale tra Laces e Coldrano. Tragedia sfiorata per quattro giovani del posto che stavano percorrendo la strada in quel momento. Il conducente è riuscito a sterzare all’ultimo momento evitando di pochi centimetri i massi precipitati. I quattro sono rimasti illesi. La strada è chiusa e il traffico viene deviato sulla strada provinciale 90.

A Laces si è tenuta in Comune una riunione di giunta di emergenza. Una ditta di Sarentino è stata incaricata di bonificare la parete da cui sono caduti l’enorme masso e diversi sassi. Solo dopo si procederà a sminuzzare il masso, forse con l’aiuto di esplosivo. Secondo il sindaco di Laces, Mauro Dalla Barba, la statale potrebbe rimanere chiusa per giorni, forse addirittura una settimana.

Il traffico leggero tra Laces e Coldrano viene deviato in loco su strade secondarie. I camion invece devono fare una lunga deviazione passando dal Brennero.