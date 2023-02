Donna morta poco dopo il ricovero a Merano: indagano i carabinieri

Una 39enne è deceduta poco dopo essere stata trasportata in ospedale. A chiamare i soccorsi saerbbe stato il convivente 55enne

Merano (Bolzano) – I Carabinieri e il pubblico ministero sono intervenuti in ospedale a Merano, alle 4 del mattino di domenica 19 febbraio, per il decesso di una 39enne altoatesina. La donna avrebbe riportato ferite di natura violenta.

La donna era stata portata in ospedale dal personale sanitario che l’aveva raggiunta in casa dopo che il convivente 55enne, aveva dato l’allarme. Ma è deceduta poco dopo il ricovero, pare a causa di alcune lesioni. Le indagini per chiarire la cause della morte della 39enne sono in corso e, al momento, non vengono comunicate altre informazioni. I Carabinieri non avrebbero ancora effettuato alcun fermo. Il 55enne sarebbe attualmente ricoverato.

In breve

Montagna, paese sconvolto dopo il ribaltamento di un carro di Carnevale. Pesante il bilancio: 16 i feriti. Tra questi una 42enne in ospedale con fratture al femore e al bacino. Intanto gli organizzatori annunciano: “Mai più feste di questo tipo nel nostro paese”. Dopo la sfilata i carri stavano tornando in un parcheggio alle porte del paese. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19. Sul posto i vigili del fuoco, croce bianca e un elicottero del 112.

Bolzano, incidente intorno all’una e trenta della scorsa notte alla rotonda tra Via Volta, Via Lancia e via Galvani. Un taxi è stato centrato da un’automobile. Nello scontro il tassista e due passeggeri sono rimasti feriti, in modo non grave. Il conducente dell’altra vettura è invece scappato dal luogo dell’incidente prima dell’arrivo dei soccorsi. È ricercato dalla polizia municipale.