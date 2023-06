Marmolada, inchiesta archiviata: “Crollo non prevedile”, Gip ha disposto archiviazione

Il 3 luglio dell’anno scorso una massa di ghiaccio e sassi si staccò dal ghiacciaio provocando 11 vittime

NordEst – L’inchiesta per disastro colposo aperta in seguito alla tragedia della Marmolada, è stata archiviata perché l’evento – hanno spiegato i periti della Procura di Trento – non era prevedibile.

A provocare il distacco che ha portato il 3 luglio 2022 alla morte di 11 persone e al ferimento di altre 8, è stato un insieme di fattori non prevedibili sulla base delle conoscenze disponibili e delle osservazioni fatte nei giorni precedenti.