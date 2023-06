San Martino di Castrozza, elisottero a malga Val di Roda per morso di vipera: ancora problemi con il 112

Equipe sanitaria mobilitata lunedì mattina verso le 11 ai piedi delle Pale, ancora problemi con il 112 deviato su Feltre. Nel pomeriggio di lunedì, altro intervento verso Rolle. Nella giornata di domenica, due trentini soccorsi durante due diverse escursioni nel Bellunese

San Martino di Castrozza (Trento) – L’elicottero di Trentino emergenza è tornato lunedì mattina a Primiero per un’emergenza in zona San Martino di Castrozza in zona malga Val di Roda. L’escursionista è stata trasferita nella tarda mattinata all’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere stata morsa alla mano da una vipera mentre si trovava nei pressi di malga Val di Roda, a quota 1580 metri. La Centrale Unica di Trentino Emergenza, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha sbarcato l’equipe medica nei pressi della malga. Dopo le prime cure, la donna è stata elitrasportarla all’ospedale Santa Chiara di Trento.

112 deviato su Feltre

La chiamata di emergenza al 112 – deviata da telefono mobile su Feltre (per i noti problemi con le celle telefoniche) – ha creato ancora una volta problemi ai soccorsi nella localizzazione della persona in difficoltà. Per la Comunità di Primiero, ricordiamo che è stato attivato il numero 800 112 000 o in alternativa, è meglio chiamare direttamente il numero 118.

Nel pomeriggio di lunedì elicottero nuovamente mobilitato a malga Fosse per il soccorso di un escursionista in codice giallo per lesioni traumatiche, trasferito poi al Santa Chiara di Trento.

Altri interventi nel vicino Bellunese

Altri interventi sono stati effettuali invece domenica pomeriggio nel vicino Bellunese. Attorno alle 13 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Passo Antermarucol, in fondo alla Valle di Gares, Canale d’Agordo, dove una 59enne di Trento, che faceva parte di una comitiva di una ventina di persone, era caduta e si era con probabilità rotta una gamba. Atterrati nelle vicinanze, personale medico e tecnico di elisoccorso hanno prestato le opportune cure alla donna per poi accompagnarla all’ospedale di Belluno.

Alle 13.20 di domenica è scattato un altro allarme e una squadra del Soccorso alpino di Feltre si è diretta in jeep sul sentiero che scende dal Rifugio Dal Piaz a Sovramonte in aiuto di un escursionista di Pergine Valsugana (Trento), di 65 anni: mentre camminava da solo in discesa, l’uomo aveva accusato un forte dolore al ginocchio, che gli impediva di proseguire. I soccorritori lo hanno trasportato all’ospedale di Feltre.

L’elicottero di Belluno – tra gli altri interventi – è stato inviato anche in Val Corpassa, sul sentiero 554, tratto dell’Alta Via numero 1. Una 45enne belga, che stava muovendosi con dei connazionali, si era fatta male a un piede. Raggiunta da una squadra del Soccorso alpino di Agordo, la turista è stata poi recuperata con un verricello di 20 metri e portata in ospedale ad Agordo.