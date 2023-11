Tragedia in Tanzania: muore Achille Brigà, già sindaco di Ledro e volontario in Africa

Brigà era molto noto in Trentino per il suo impegno nel volontariato. L’incidente in una missione nella circoscrizione di Manda (a sud del paese, sul lago Malawi) dove Brigà stava installando dei pannelli fotovoltaici per alimentare la pompa di un pozzo

Trento – Achille Brigà, 74 anni già sindaco di Ledro dal 2010 al 2015, volontario in Africa, molto noto in Trentino, è morto cadendo da una scala in Tanzania. Brigà abitava a Concei, per 35 anni era stato dipendente Enel, presidente della Società cooperativa Ledro energia.

Da tempo, era attivo nel volontariato come presidente del Gruppo Missionario Alto Garda e Ledro ed aveva trascorso molti periodi in Africa per realizzare pozzi, impianti elettrici a favore delle popolazioni locali. E’ caduto da un’altezza di circa 3 metri ferendosi ad un fianco. E’ morto mentre i soccorritori lo stavano trasportando al più vicino ospedale.