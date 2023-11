Poste, martedì 21 novembre taglio del nastro per il nuovo sportello Polis a Cavalese

Posted on

Con Giacomo Orsolin se ne va una pagina di storia di Primiero Primiero (Trento) – Giacomo Orsolin è stato imprenditore lungimirante a Primiero in tempi non facili, ma anche sindaco del Comune di Siror, sempre in prima linea, impegnato tra la sua gente con molti progetti di primo piano. Su tutti, ricordiamo uno dei […]