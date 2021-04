Tragedia di Rivarolo: è trentina Liliana Heidempergher una delle vittime

La donna, moglie di Osvaldo Dighera, insieme al marito erano i proprietari della casa dove viveva Renzo Tabarella, l’ottantatreenne che con la pistola ha ucciso quattro persone prima di rivolgere l’arma contro se stesso

NordEst – All’ora di cena Tarabella ha ucciso prima la moglie e il figlio e poi i vicini di casa. Tra le vittime anche Liliana Heidempergher, settantenne da poco diventata nonna, uccisa proprio a causa di questa felicità, almeno secondo quanto lasciato scritto dallo stesso omicida nei biglietti rinvenuti in casa.

Liliana Heidemperger, per molti anni maestra di scuola nel Canavese era ben voluta da tutti. Dopo l’infanzia trascorsa a Grigno in Valsugana, la famiglia di Liliana aveva lasciato il Trentino per seguire il padre Giuseppe, prima impiegato alla Olivetti e poi carabiniere. In Valsugana vivono tuttora i parenti della famiglia Heidempergher.