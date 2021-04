Un altro giorno senza vittime in Alto Adige

Accertati 31 nuovi positivi, stabile il numero dei ricoverati

Bolzano – Un altro giorno senza vittime del Covid-19 in Alto Adige: lo segnala l’Azienda sanitaria provinciale che ferma il conto dei decessi provocati dal coronavirus a 1.150. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 294 tamponi pcr, 88 dei quali nuovi test, che hanno evidenziato 20 nuovi casi positivi.

Altre 11 infezioni sono state accertate sulla base di 891 test antigenici. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri che sono in totale 192: di questi, 22 pazienti sonbo assistiti nelle terapie intensive, 79 nei normali reparti ospedalieri, 45 nelle strutture private convenzionate e 46 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.694, mentre i guariti sono 68.636.