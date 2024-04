Torna il ‘Tour of the Alps’ 2024: dal 15 al 19 aprile sulle strade dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino

La 47^ edizione prende il via da Egna, in Alto Adige, per concludersi a Levico Terme, in Trentino, dove il 3 aprile sono stati presentati i protagonisti più attesi, la copertura mediatica che porterà le immagini in diretta 2 ore al giorno in oltre 100 Paesi, ed un panel di partner, eventi e iniziative collaterali mai così ricco e variegato

Trento/Bolzano – Fin dalla sua nascita nel 2017, erede del Giro del Trentino, il #TotA è veicolo di valori fondamentali dei territori a cui appartiene, ma allo stesso tempo sa esaltare il bello del ciclismo, uno sport che ama farsi abbracciare dal calore e dalla passione dei tifosi. Il Tour of the Alps è anche sinonimo di futuro e laboratorio di innovazione nel mondo del pedale: la corsa organizzata dal GS Alto Garda ha avuto il merito di lanciare in tempi non sospetti il format delle tappe brevi ed intense che si sono rivelate perfette per esaltare le nuove generazioni di campioni.

THOMAS E BARDET A CACCIA DEL BIS (E GRANDI SPERANZE ITALIANE)

Delle 18 compagini che lunedì 15 aprile prenderanno il via da Egna, la metà, ben 9, appartengono alla categoria UCI World Tour, ad annunciare un’altra edizione del TotA dagli altissimi contenuti tecnici. Ai team facenti parte della “Champions League” del ciclismo, si aggiungono 7 formazioni di categoria Professional, la Nazionale Austriaca e la novità rappresentata dalla squadra Continental giapponese JCL Team UKYO, fondata dall’ex pilota di Formula Uno Ukyo Katayama.

Fra gli atleti di punta annunciati ci sono il francese Romain Bardet (DSM-Firmenich) e il gallese Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers) che puntano a centrare il bis, essendosi aggiudicati rispettivamente le edizioni 2022 e 2017. Vincitore del Tour de France 2018 e secondo all’ultimo Giro d’Italia, Thomas è un habitué della corsa euro-regionale: al suo fianco tra le fila della INEOS ci sarà Filippo Ganna, un altro grande nome che ha scelto la corsa a tappe dell’Euregio come crocevia importante della sua stagione olimpica.

La presenza di Ganna fa salire le quotazioni del contingente azzurro, che potrà contare anche sulla presenza del giovane Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), in evidenza alla Volta a Catalunya e accompagnato al #TotA dal più esperto Wout Poels, e dell’ex Campione Italiano Filippo Zana (Jayco-Alula), che proprio un anno fa al Giro d’Italia, sulle strade del Trentino, ha fatto sfoggio delle sue doti da scalatore. Da non dimenticare poi il 20enne Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani), secondo all’ultimo Tour de l’Avenir e già capace di sfiorare un successo di tappa a Predazzo all’ultimo Tour of the Alps.

Saranno della partita anche l’australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R), che proprio nel 2018 al Tour of the Alps si è fatto conoscere al grande pubblico del ciclismo con il colpo di mano di Merano, e il tedesco Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), passista con spiccate doti anche quando la strada sale, capace di cogliere un successo di tappa nelle ultime due edizioni del TotA, nel 2022 a Villabassa e lo scorso anno nella frazione regina di Brentonico-San Valentino. Da non sottovalutare il britannico Hugh Carthy (EF Education Easy-Post), secondo nell’ultima edizione, e lo spagnolo Juan Pedro Lopez, il capitano della Lidl-Trek per dieci giorni in maglia rosa al Giro d’Italia 2022.

TRA BORGO E LEVICO TERME, GRAN FINALE TRENTINO IN VALSUGANA

Con l’arrivo della quarta tappa a Borgo Valsugana e la quinta e ultima frazione con partenza e arrivo a Levico Terme, il Trentino e la Valsugana ospiteranno le giornate decisive del Tour of the Alps 2024.

Tornato in Alto Adige, giovedì 18 aprile, con un veloce trasferimento dopo la due giorni tirolese, il #TotA ripartirà da Laives per la quarta tappa che si concluderà dopo 141,3 Km e poco meno di 4000 metri di dislivello a Borgo Valsugana, in Trentino. Superate le ascese del Passo San Lugano e del Passo Redebus, ecco profilarsi davanti agli atleti il GPM del Passo del Compet (10,2 Km all’8,3 %). La successiva e veloce discesa verso Levico Terme si interromperà bruscamente per affrontare il versante inedito del Passo del Vetriolo (9,4 Km all’8,7%), la Strada dei Baiti. Dopo lo scollinamento al GPM, una lunga discesa conduce al fondovalle, che verrà abbandonato dagli atleti poco dopo per iniziare l’ultima difficoltà di giornata, il Colle San Marco. Dalla vetta mancheranno 9 Km al traguardo di Borgo Valsugana.

L’ultima tappa del Tour of the Alps di venerdì 19 aprile con partenza e arrivo a Levico Terme presenta invece un chilometraggio ridotto, 118,6 Km, ma numerose asperità che possono rimescolare i valori in campo.

La parte iniziale è caratterizzata da un primo circuito con due passaggi sulla linea del traguardo di Levico Terme. Successivamente, superata Pergine Valsugana, si entrerà nella Valle dei Mòcheni con un secondo anello di circa 25 km da ripetere due volte, caratterizzato dalla doppia ascesa di Palù del Fersina (12,5 Km al 6,2%). Al termine della seconda discesa, qualche chilometro di pianura precede l’ultimo strappo della corsa, il Valico di Tenna, seguito da un falsopiano che termina a circa 5 km dalla conclusione. La maggior parte di questi sono in discesa, ma gli ultimi palpitanti mille metri in salita nel centro di Levico Terme hanno tutte le caratteristiche per offrire un finale degno del Tour of the Alps.

DUE ORE IN DIRETTA OGNI GIORNO SU RAI ED EUROSPORT

Il nuovo accordo pluriennale con Infront Sports & Media, riguardante i diritti media e marketing e la produzione audiovisiva dell’evento, ha portato il Tour of the Alps ad un ulteriore salto di qualità, rafforzando ulteriormente la già solida distribuzione televisiva a livello internazionale.

L’evento euro-regionale godrà di due ore di diretta al giorno, che il pubblico italiano potrà seguire, come sempre, su RaiSport ed Eurosport, con quest’ultima che porterà il segnale nell’intero continente europeo, nell’area Asia/Pacifico, nel Centro e Sudamerica.

In Europa la grande novità è rappresentata da ORF: per la prima volta, infatti, il Tour of the Alps sarà proposto in diretta dall’emittente di stato austriaca. Il #TotA sarà seguito anche sulle frequenze della emittente basca EITB, mentre, come negli ultimi anni, l’Equipe trasmetterà l’evento in Francia, Principato di Monaco e Andorra.

La diretta del Tour of the Alps in Stati Uniti, Canada e Australia sarà sulle frequenze di FloSports, mentre DirecTV (Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela) e RTVC (Colombia) porteranno lo spettacolo in Trentino, Alto Adige e Tirolo agli appassionati del Sudamerica. Infine, EBU News proporrà le immagini del Tour of the Alps nei notiziari in tutta Europa.

LE TAPPE

Lunedì 15 Aprile 2024

Tappa 1: Egna – Cortina sulla Strada del Vino, 133,3 Km

2.060 mt di dislivello. Difficoltà: ***

Martedì 16 Aprile 2024

Tappa 2: Salorno sulla Strada del Vino – Stans, 190,7 Km

2.510 mt di dislivello. Difficoltà: **

Mercoledì 17 Aprile 2024

Tappa 3: Schwaz – Schwaz, 124,8 km

2.360 mt di dislivello. Difficoltà: ***

Giovedì 18 Aprile 2024

Tappa 4: Laives – Borgo Valsugana, 141,3 Km

3.830 mt di dislivello. Difficoltà: ****

Venerdì 19 Aprile 2024

Tappa 5: Levico Terme – Levico Terme, 118,6 km

2.490 mt di dislivello. Difficoltà: ***

OLTRE LA CORSA: UN RICCO PROGRAMMA DI ‘SIDE EVENTS’

La vocazione del Tour of the Alps è stare in mezzo alle persone, portare il suo spettacolo e i suoi valori nel cuore delle città e dei paesi dell’Euregio, coinvolgendo non solo gli appassionati, ma tutta la popolazione in un momento speciale e condiviso.

Già nelle scorse settimane, la Community Ride partita dalla sede di Bolzano di Sportler e con il Bike Day, organizzato sempre a Bolzano presso lo Stadio Druso in occasione di una partita del campionato di calcio di Serie B che ha visto opposti il Südtirol e la Cremonese, hanno portato il Tour of the Alps vicino al suo pubblico.

Già nella domenica di vigilia, ad Egna, presso la sede di Würth, l’attesa che condurrà alla presentazione ufficiale delle squadre (ore 17:00) sarà riempita da giornata ricca di attività, ospiti e divertimento aperti a tutti.

In ciascuna giornata di gara, i comitati di tappa – in collaborazione con l’area promozione del #TotA – proporranno iniziative per il pubblico: bicicletta, storia, specialità locali e sano divertimento saranno i fili conduttori di un panel molto ricco.

In particolare, le giornate finali in Trentino vedranno, in occasione della tappa regina Laives-Borgo Valsugana, di giovedì 18 Aprile, la proposta di un Bike Tour esperienziale sul Lagorai da effettuare prima dell’arrivo di tappa (iscrizioni presso APT Valsugana a Levico Terme), mentre venerdì 19 aprile, in corrispondenza della giornata decisiva, a Levico Terme sarà organizzato infatti uno School-class training riservato a 40 studenti dell’Istituto Tecnico Floriani di Riva del Garda.

Inoltre, a partire da lunedì 8 aprile scatterà la terza edizione della #LiveUphill Challenge, la sfida virtuale sui percorsi del Tour of the Alps sulla piattaforma Rouvy e organizzata in collaborazione con ENDU.

La challenge si concluderà domenica 5 maggio: un’esperienza tutta da godere, proprio come quella reale, sulle strade di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Sulla piattaforma è possibile affrontare i chilometri finali di tutte le cinque frazioni ritrovando nell’esperienza virtuale le bellezze e le pendenze che caratterizzeranno il Tour of the Alps. Chi riuscirà a completare le cinque tappe entro la fine della challenge avrà l’opportunità di vincere gli speciali premi ad estrazione firmati Tour of the Alps.