Strage Natale a Strasburgo, 30 anni al principale imputato

Un decesso in Trentino, 281 nuovi casi, 275 guarigioni, 61.562 vaccinazioni, sei in Alto Adige. Fugatti: “La nostra preoccupazione per tutto il mondo economico e per le ripercussioni su studenti, famiglie e giovani. Nei prossimi giorni decreto legge Governo sostegni” Trento/Bolzano – Sono 137 i nuovi casi positivi al molecolare e 144 all’antigenico in provincia […]