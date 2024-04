Doppio intervento notturno dell’elisoccorso tra venerdì e sabato a Imèr e Transacqua

Elicottero mobilitato venerdì e sabato sera per due diversi interventi sanitari urgenti

Primiero (Trento) – Sabato sera i sanitari di Trentino emergenza con il supporto dell’elisoccorso e dei vigili del fuoco di Primiero, sono intervenuti per un codice rosso a Transacqua. L’intervento sanitario è terminato verso le 22 di sabato con il trasferimento della paziente al Santa Chiara di Trento.

Altro intervento simile anche venerdì sera. Un anziano ha accusato un grave malore nel Vanoi. E’ stato quindi trasferito in ambulanza al campo sportivo di Imèr, dove è stato preso in carica dall’equipe medica arrivata in volo da Trento e successivamente trasferito nell’ospedale del capoluogo, in prognosi riservata.