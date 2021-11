Imèr, Comandante vigili del fuoco Tomas si dimette: “La Caserma non è un capriccio. Non si baratta salute con finanziamento”. Interviene anche il Comitato (LA LETTERA)

“Mi sento in dovere di prendere questa decisione – sottolinea il comandante – per il rispetto e per coerenza nei confronti dei componenti del Corpo che mi hanno dato la loro fiducia. Nelle varie riunioni tra Direttivo e Comune, era stato concordato che entro novembre sarebbe stata agibile ed utilizzabile la parte di autorimessa della nuova caserma per il trasferimento quantomeno dello spogliatoio”, scrive Tomas al Comune. Spazio alle repliche anche dall’Amministrazione locale

Imèr (Trento) – Vista da Trento in tempi di pandemia, può sembrare una “tempesta in un bicchier d’accqua” certo, ma dopo l’incontro in Provincia sulla discarica di Imèr, tra il presidente Maurizio Fugatti, il vice Mario Tonina e il sindaco Antonio Loss (non invitati i rappresentanti del Comitato), presente l’assessora Sara Rigoni, le valli si interrogano ancora una volta sui rapporti Trento – periferia.

Dopo un comunicato stampa – decisamente fuori luogo, in seguito al confronto in Provincia, che accosta riapertura discarica e al termine del testo, caserma vvf, creando non pochi malumori in zona, decide di lasciare il comandante dei Vigili del fuoco del paese, Alfio Tomas.

E se per Trento può essere una delle tante notizie lette quotidianamente sulle valli, per Primiero, rappresenta davvero un colpo dritto al cuore della comunità locale, nel giorno in cui si festeggia Santa Barbara e si ringraziano i volontari per il loro ruolo tra la gente. Perchè i vigili del fuoco sono parte della stessa realtà locale. Per questo è ora e tempo di ritrovare al più presto l’unità, ritornando a dialogare.

Le ragioni delle dimissioni

“Non essendo riuscito a portare a termine l’obiettivo prefissato nei tempi richiesti, comunico di rassegnare le dimissioni da Comandante pur continuando a svolgere il servizio di Vigile del Fuoco a servizio della comunità”, precisa il comandante Tomas di Imèr in una lettera al Comune. Più volte, era stato sollecitato dai volontari di zona, un contributo di circa venticinquemila euro per la sistemazione parziale della struttura in atesa di ultimazione.

“La nuova caserma non è un capriccio”

“Le recenti notizie riportate dai giornali che collegano un nuovo finanziamento per il completamento della caserma di Imèr a fronte della riapertura della discarica mi hanno profondamente amareggiato e non posso accettare o pensare di ‘barattare’ la salute della nostra comunità e le varie problematiche derivanti dalla riapertura della discarica con un finanziamento per un’opera che dovrebbe essere in qualunque caso prioritaria per un comune. Mi dimetto quindi per rispetto dei miei uomini e dei miei cittadini, la caserma non deve essere oggetto di discordia per il paese e di scambio di favori tra Comune e Provincia, la nuova caserma non è un capriccio dei pompieri, è una struttura fondamentale per le emergenze del paese”.

La lettera del Comandante Tomas al Comune

In attesa di risposte dal Comune, il Comitato replica

Nel frattempo, in attesa di una risposta ufficiale dell’Amministrazione comunale di Imèr sui fatti, ci si chiede perchè tanta fretta nell’incontrare la Provincia, quando proprio la mozione condivisa in Consiglio comunale chiedeva un ulteriore passo “insieme” a tutti i soggetti coinvolti, per chiudere la questione discarica al più presto.

“Il comitato delle famiglie dei Masi – in queste ore ore – si dice amareggiato alla luce degli accadimenti. Appreso da un comunicato stampa della Provincia, apparso anche sui Social, dell’avvenuto incontro tra il nostro Sindaco e l’Assessore Ambiente con il Presidente Fugatti e l’Assessore Tonina, rimaniamo a dir poco sconcertati: di fronte a un impegno scritto, approvato in Consiglio Comunale, di fare asse tra maggioranze, minoranze e Comitato.

Quello che è successo è ormai di dominio pubblico: si sono fatti ancora una volta protagonisti di una maldestra negoziazione senza nemmeno avere la consapevolezza della portata di tale decisione.

A chiosa dell’incontro – conclude il Comitato ‘No Discarica’ – ciliegina sulla torta, gli improvvisati negoziatori discutono anche del finanziamento alla caserma dei VVFF, innescando uno scoppio dirompente: il Comandante Alfio Tomas si è ufficialmente dimesso dall’incarico, sottolineando il forte disappunto del Corpo all’azione del Comune, dichiarando di non voler essere in nessun modo coinvolti in questo vergognoso baratto dove si mescolano questioni di sicurezza e protezione della comunità con tematiche ambientali, economiche e sanitarie ed esprimendo da uomo d’onore, solidarietà e vicinanza agli abitanti di Imer. Queste sono le persone degne di stima di cui ha bisogno la nostra comunità! Grazie Alfio”.