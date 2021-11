Vigili del fuoco di Primiero Vanoi Mis: è tempo di bilanci per Santa Barbara con l’Ispettore Tisot (VIDEO)

L’Ispettore Alberto Tisot riepiloga l’attività di questi mesi, con interventi e attività degli allievi. L’intervista completa nel Tg della Comunità di Primiero in onda ogni giorno alle 13 e 19 sul canale 604 TNN in Trentino o su YouTube Comunità di Primiero

Primiero (Trento) – I Vigili del fuoco di Primiero, Vanoi, Mis, festeggiano in questi giorni Santa Barbara, riepilogando l’attività dei corpi che da sempre proteggono le comunità locali. Restano i problemi delle caserme di Imèr (da ultimare) e in particolare di Canal San Bovo, che attende da anni una soluzione urgente.

Sono passate tre aministrazioni nel Vanoi e proprio di recente, sarebbe arrivato un ulteriore cambio del progetto per la caserma dei vigili: da ex ‘area Grisotto Lausen’ alla zona magazzini Provincia, all’uscita del tunnel Totoga – non senza difficoltà e con ulteriori ritardi per l’opera – auspicando sia davvero la soluzione finale, per i volontari, che ogni giorno si prestano per il territorio.

Perchè il Vanoi non può più attendere altri inutili ritardi, con i vigili del fuoco che operano sempre e senza sosta, in situazioni precarie, fin dall’emergenza Vaia, quando la Provincia aveva garantito già nel 2018 (foto in Caserma vvf Vanoi con Fugatti), ma anche prima, una soluzione urgente per Canal San Bovo.

La festa per Santa Barbara a Primiero