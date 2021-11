Discarica Imèr: passa la mozione condivisa e il sindaco Loss incontra Fugatti, incassando fondi per Caserma Vigili del fuoco, ma i malumori non mancano

Dopo il via libera in questi giorni, dal Consiglio Comunale di Imèr, alla mozione sulla discarica, nata dalla mediazione di Comuni, Comunità, Minoranze e Comitato dei Masi, Fugatti e Tonina ricevono in Provincia il sindaco Antonio Loss. Nelle prossime settimane incontro con la Provincia, aperto alla popolazione. Dopo l’incontro in Provincia, il Comitato “No discarica” valuta iniziative. Malumori anche tra i vigili del fuoco di zona

Primiero (Trento) – Sospeso per il momento, il ricorso al TAR contro la delibera della Provincia, in queste ore in località Salezzoni, proseguono i conferimenti in discarica, tra i malumori dei residenti che abitano a poche centinia di metri dal sito.

Dopo il via libera di questi giorni, del Consiglio comunale di Imèr alla mozione condivisa con i sindaci del territorio, che chiede garanzie precise su quantità, durata e conferimenti, il sindaco di Imèr, Antonio Loss ha incontrato in piazza Dante i vertici provinciali, dopo la lunga intervista rilasciata nei giorni scorsi al nostro giornale dal vice presidente Mario Tonina.

Situazione che si è effettivamente sbloccata rapidamente dopo le dichiarazioni del vice di Fugatti. Con i sindaci particolarmente attivi per trovare una urgente soluzione urgente, sollecitati in particolare dai ‘pontieri’, impegnati in prima linea nelle trattative tra Provincia e Comuni: su tutti il primo cittadino di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli e il Commissario della Comunità, Roberto Pradel.

Il commento del Commissario della Comunità Pradel

L’incontro in Provincia

Il confronto era stato chiesto dai Sindaci del territorio, per discutere della delibera, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, in cui sono contenute le richieste relative alla gestione attuale e alla futura chiusura della discarica di Imer.

Sito riaperto da alcune settimane, assieme a quello di Dimaro, per far fronte alle necessità di gestione dei rifiuti derivanti dalla chiusura della discarica di Ischia Podetti.

Il presidente Fugatti ha ringraziato il sindaco e la sua giunta per il senso istituzionale dimostrato nella vicenda della discarica di Imèr, sottolineando come “il percorso sulla discarica che siamo stati costretti a fare è stato frutto di una scelta difficile”. Fugatti, sulla scorta di quanto già il vicepresidente Tonina aveva esposto nelle scorse settimane, ha confermato il proprio impegno a dare corso a quanto richiesto dal Consiglio comunale.

La Provincia si impegna quindi a ridurre la quantità complessiva di metri cubi da conferire alla discarica (8.000 e non più 16.000), a concludere i conferimenti entro la fine del prossimo mese di giugno, a inserire risorse certe destinate alla copertura finale della discarica, a effettuare una progettazione condivisa con tempi certi per la rinaturalizzazione del primo lotto e di quello attuale, a realizzare controlli ambientali e a comunicarne puntualmente gli esiti.

Il presidente Fugatti ha poi confermato la volontà, ribadita già in passato, di essere presente a un prossimo incontro sul territorio assieme ai sindaci del Primiero, al commissario della Comunità di valle e ai rappresentanti del Comitato spontaneo Famiglie dei Masi che contesta la riapertura della discarica, in cui sancire ufficialmente l’intesa sui contenuti oggetto del confronto.

Assenti in Provincia – perchè non invitati – i rappresentanti del Comitato di Imèr, che non hanno però gradito l’esclusione e stanno valutando le opportune risposte.

Finanziata la caserma dei Vigili del fuoco

Al termine dell’incontro a Trento, il presidente della Provincia ha confermato inoltre al sindaco di Imèr, che l’amministrazione provinciale stanzierà 410.000 euro – attesi da tempo – per il completamento della Caserma dei Vigili del fuoco volontari di Imer, che richiedeva urgentemente uno stanziamento di fondi per la conclusione del cantiere, avviato ormai da diversi mesi.

La mozione approvata in Consiglio a Imèr

In breve

Il Comune di Imèr, si è affrettato in questi giorni a pubblicare esclusivamente su facebook – senza darne notizia alla stampa locale o provinciale (come ha fatto più volte in questi mesi) – gli esiti delle prime analisi, senza alcun documento originale allegato. Si riferiscono in particolare al ruscello nei pressi della discarica, ma sopratttutto sulla presenza di insetti in zona. Proprio in merito alle analisi sull’acqua, abbiamo richiesto un approfondimento rispetto alla zona dei prelievi, alle quantità e ai dati nel dettaglio, all’asssociazione Pescatori di Primiero che ha curato le analisi.