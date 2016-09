Terrore in Usa, New Jersey, trovati 5 ordigni in uno zaino alla stazione

Usa (Adnkronos) - Nuovo allarme negli Stati Uniti. All’indomani dell’esplosione avvenuta a Manhattan (Video), uno zaino con all’interno 5 ordigni è stato trovato nella stazione di Elisabeth, nel New Jersey. Lo zaino, trovato da due uomini alle 21.30 di ieri sera ora locale, si trovava in un cesto della spazzatura. A riferirlo è la Cnn sul suo sito citando il sindaco di Elisabeth, Chris Bollwage. Nessun cellulare o dispositivo di innesco a tempo è stato rinvenuto accanto agli ordigni, ha precisato il primo cittadino di Elisabeth. Credendo che contenesse qualche valore, ricostruisce NJ.com, i due uomini hanno preso l’involucro ma si sono accorti della presenza di fili. A questo punto lo hanno lasciato sul posto e allertato la polizia.

Esplosione a Manhattan, fermate 5 persone

Uno di questi cinque ordigni – si legge sul sito della NBCNewYork.com – è esploso mentre il robot degli artificieri che stava esaminando lo zaino sospetto cercava di disinnescarlo.

I collegamenti ferroviari tra l’aeroporto internazionale di Newark e Elizabeth sono stati sospesi e tutti i treni in partenza per il New Jersey e i collegamenti Amtrak sono stati fermati alla Penn Station di New York. La polizia ha isolato la stazione e chiuso diverse strade della zona.