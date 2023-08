Dolomiti Meteo: temporali e grandinate in arrivo martedì sera, migliora da mercoledì 2 agosto

Posted on

Nuovi incidenti sul lavoro in Trentino. Giovedì erano rimasti feriti non gravemente due operai:a Preore e Lavis. Nelle Giudicarie un uomo è caduto da un ponteggio mentre stava tinteggiando un edificio,mentre a Lavis un albanese di 31 anni si era ferito in un cantiere nei pressi della casa di riposo. Nella mattinata di venerdì nuovo […]