Terremoto a Ischia, paura sull’isola: morta una donna, sette sepolti

Scossa di terremoto di magnitudo 3.6. La situazione più grave a Casamicciola, feriti e dispersi. In sette sotto le macerie. Black out elettrico a Ischia porto. Paura e gente in strada. La scossa avvertita anche nell’area flegrea. Allestita un’area di pronto soccorso fuori dall’ospedale Rizzoli sulla cui struttura sono in corso verifiche

Ischia (Adnkronos) – Paura in particolare tra gli abitanti e i tanti turisti che in questo periodo affollano l’isola. I comuni più vicini all’epicentro, secondo l’Ingv, sono Forio, Serrara Fontana, Lacco Ameno, Barano d’Ischia e Casamicciola Terme.

Diverse persone si sono riversate in strada dopo la scossa, a cui ha fatto seguito anche un blackout. Numerose le chiamate arrivate subito dopo la scossa ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, in azione per le verifiche volte relative ad eventuali danni a cose o persone. Secondo le rilevazioni dell’Ingv, il sisma è stato registrato alle 20.57 a una profondità di 10 km.

Una donna ha perso la vita

Una donna è morta in conseguenza della scossa di terremoto di magnitudo 3.6 che è stata registrata alle 20:57 davanti all’isola di Ischia. La donna è stata colpita dai calcinacci caduti dalla chiesa di Santa Maria del suffragio a Casamicciola. Sette persone sono sepolte per il crollo di un’abitazione. I feriti sarebbero almeno 25. Black out elettrico nel centro di Ischia porto. La chiesa del Purgatorio è andata distrutta, numerosi alberghi sono isolati.

Ci sono ancora alcuni dispersi. Stanno operando carabinieri, polizia e vigili del Fuoco, oltre che unità di soccorso medico. Sono stati momenti di paura perché la terra ha tremato in tutta l’isola e nelle case sono caduti oggetti, mobili, nei negozi la merce cade dagli scaffali e piomba il buio, per un black out. Tutti in strada, abitanti dell’isola e turisti, che affollano negozi e ristoranti. Al ritorno della luce è iniziata la verifica dei danni ma intanto si teme per la notte.