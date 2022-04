Coronavirus, zero decessi e 107 nuovi contagi in Trentino

Posted on

Incidente mortale nella notte in Via Marsala a Trento Trento – E’ Vito Todaro la vittima dell’incidente mortale accaduto sabato notte in Via Marsala a Trento. L’uomo, 48 anni, cuoco di professione all’Hotel Sporting, lascia la compagna e una bimba piccola. La tragica caduta in moto e il violento impatto contro un albero, all’incrocio con […]