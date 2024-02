Valsugana, Frana Valbrenta SS47, Rixi: “Vogliamo riaprire verso Padova entro i primi di marzo”

“L’obiettivo è aprire la carreggiata in direzione Padova, utilizzandola per entrambi i sensi di marcia entro i primi di marzo. Questo, dopo aver messo in sicurezza l’intero versante interessato dalla frana”. È quanto ha annunciato il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi incontrando amministratori, politici trentini e veneti

NordEst – “Stiamo vedendo se sia possibile aprire la strada anche prima della fine del mese – ha detto Rixi -. L’ipotesi è aprirla a senso di marcia alternato, ma su questo i tecnici ci diranno nei prossimi giorni se sia possibile”. Per quanto riguarda il ripristino della ferrovia, del tunnel e dell’ intera carreggiata il viceministro ha spiegato che ci vorrà più tempo.

“La copertura in cemento armato che sovrasta i binari ferroviari non è più sufficiente – ha evidenziato Rixi – e pertanto deve essere allungata di una trentina di metri per andare a coprire la zona interessata dallo smottamento. Pertanto contiamo di poter riaprire tutte e quattro le corsie e rimettere in funzione la rete ferroviaria entro tre mesi”.

“Prima riusciamo a riaprire la strada meglio è – ha detto il presidente Fugatti, che ha ringraziato Rixi per aver accettato l’invito compiere un sopralluogo sul posto per vedere con i propri occhi la situazione -. Anche se non è un tratto di nostra competenza, abbiamo messo fin da subito in campo le competenze tecniche dei nostri uffici. Abbiamo famiglie e attività economiche in Valsugana e in Primiero che sono in grave difficoltà a causa di quanto è successo ed è nostro dovere dare loro una risposta il prima possibile”.

