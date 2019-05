Austria, nuove elezioni a settembre dopo la crisi provocata dal caso Strache

NordEst – “Ho chiesto al presidente della Repubblica di convocare il prima possibile elezioni anticipate”. Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.

“Non ci sono alternative – ha aggiunto -, con la Fpoe una collaborazione è impossibile, i socialdemocratici non condividono le nostre posizioni e gli altri partiti sono troppo piccoli”. “Quando è troppo è troppo”, ha aggiunto.

“La Fpoe danneggia il nostro Paese. E’ in contrasto con il principio del servizio per il Paese”, ha aggiunto Kurz.

Il caso Strache che ha messo in crisi il Governo austriaco. Lo scandalo è scoppiato venerdì sera a causa di un video diffuso da due media tedeschi, il magazine ‘Der Spiegel’ e il quotidiano ‘Sueddeutsche Zeitung’: le immagini si riferiscono ad un incontro segreto avvenuto a Ibiza fra Strache e una donna che fingeva di essere la nipote di un oligarca russo e si diceva pronta ad investire 250 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture in Austria. Il colloquio sarebbe avvenuto nel luglio 2017, tre mesi prima delle elezioni grazie alle quali il Fpoe è entrato al governo. Non è chiaro chi abbia organizzato l’apparente trappola e chi abbia registrato di nascosto le sei ore dell’incontro. Dal video appare che Strache spieghi alla donna come sia possibile fare donazioni al suo partito tramite alcune organizzazioni non profit. Inoltre si sente Strache suggerire che la compagnia russa potrebbe prendersi tutti i contratti sinora concessi alla Strabag, la maggior compagnia austriaca di costruzioni. Il futuro vice cancelliere suggerisce anche alla donna l’acquisto del maggior quotidiano austriaco, il ‘Kroner Zeitung’, perché sostenga il Fpoe in campagna elettorale. In questa operazione, afferma Strache, bisognerà sostituire qualche giornalista: “Ne porteremo cinque nuovi, questo è l’accordo”. Interrogati dai due media tedeschi, sia Strache che Gudenus hanno ammesso l’incontro. In una dichiarazione scritta, Strache ha affermato di aver detto alla donna che le leggi austriache vanno rispettate. Ciò viene confermato dalla registrazione, scrive Der Spiegel. Il leader dell’Fpoe definisce inoltre l’incontro “strettamente privato” e afferma che è avvenuto “in una atmosfera casual e rilassata di vacanza con allegre bevute”.