SS47 Valsugana, lunedì 18 marzo riapre anche la carreggiata in direzione Trento, treni ancora sospesi

Transito consentito per ora solo ai mezzi a piena massa inferiori alle 25 tonnellate

NordEst – Lunedì 18 marzo sarà riaperta al traffico anche la carreggiata in direzione Trento della strada statale 47 “della Valsugana” nel comune di Valbrenta, in località San Marino (km 60,200), dove sono in corso i lavori di ripristino del Viadotto “del Pescatore” danneggiato da una caduta massi lo scorso 12 gennaio. In precedenza, lo scorso 1 marzo, era stata riaperta al traffico la carreggiata in direzione Sud.

Sono in fase di ultimazione i lavori di posa di fibre di carbonio sulla trave di bordo del Viadotto. Questi interventi renderanno possibile l’apertura, in modalità di cantiere, anche della carreggiata in direzione Trento, nella mattinata di lunedì. Deviazioni indicate in zona.