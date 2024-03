Dottoressa aggredita da paziente durante il turno di guardia in Trentino

Trento – “Una giovane collega ha dovuto affrontare, completamente sola, la violenta aggressione da parte di un paziente che si era presentato nella sede della guardia medica. La dottoressa, dopo la violenza subita, è riuscita a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine che sono intervenute per raccogliere la denuncia”. Lo ha detto Valerio Di Giannantonio, segretario Fimg del Trentino, sottolineando che “si tratta dell’ennesimo inaccettabile e intollerabile episodio di violenza verso sanitari favorito dall’assenza di tutele strutturali quali la presenza di personale di sicurezza, telecamere, pulsante per la chiamata e l’allerta immediata alle forze di polizia, misure necessarie e ormai imprescindibili a tutela dei colleghi e di tutti i sanitari soprattutto quando si trovano a lavorare soli e in sedi periferiche”.

Apss: avviate tutte le verifiche

Il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Antonio Ferro, con il Consiglio di direzione: “Esprimono alla collega la solidarietà per quanto accaduto nel corso del suo turno di guardia – si legge in una nota – e assicurano la massima attenzione alla tutela dei professionisti dipendenti e convenzionati. Come Consiglio di direzione – prosegue la nota – abbiamo dato mandato di verificare la situazione nella sede della continuità assistenziale dove è avvenuta l’aggressione e in tutte le altre sedi provinciali al fine di verificare le misure di sicurezza in atto ed eventualmente agire per tutelare ulteriormente il personale in servizio affinché azioni come quella recentemente successa non accadano più”.

In breve

Tumore al seno: diagnosi avanzate grazie alla mammografia con mezzo di contrasto

10^ Giornata tecnica dei piccoli frutti

Aperte le iscrizioni alla scuola di cittadinanza “Orizzonte scienza”

Giochi ARGE ALP a Pinzolo, protagonista il pattinaggio di figura

RoboCup Junior 2024. Ecco i vincitori

Educa ed Educa Immagine 2024, la presentazione