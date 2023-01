Sr50 Grappa Rolle, frontale nella galleria Pedesalto: muore Silvano Maccagnan di Fonzaso

Il drammatico incidente lungo la sr 50 del Grappa e passo Rolle, tra Fonzaso e Lamon

NordEst – Incidente mortale mercoledì mattina poco prima delle 7 sulla SR50 “Del Grappa e del Passo Rolle” nella galleria Pedesalto al Km 50+000 a Fonzaso. La vittima è Silvano Maccagnan, 71 anni che viaggiava a bordo di una Ford Focus con i suoi due cani.

Nel frontale, la Ford Focus di Maccagnan, che viaggiava in direzione di Lamon, si è scontrata con una Nissan Qashqai – condotta da un giovane di Sovramonte – che giungeva dal senso opposto. Spetterà ai carabinieri di Arsiè accertare l’esatta dinamica del tragico incidente, causato probabilmente da una invasione di corsia.

I vigili del fuoco di Feltre hanno utilizzato un divaricatore per aprire la porta lato passeggero della Ford Focus e subito i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare il 71enne purtroppo senza risultato. Per Maccagnan, non c’è stato nulla da fare è morto all’istante, mentre il conducente dell’altra vettura è rimasto ferito. E’ stato quindi trasferito in condizioni non gravi al Santa Maria del Prato di Feltre. Nel mezzo della persona vittima dell’incidente, erano presenti anche due cani che sono stati presi in custodia dai militari.

Tunnel chiuso fino alle 9.30

Le operazioni per eseguire i soccorsi e i rilievi hanno impegnato Suem, carabinieri, pompieri e personale di Veneto Strade fino alle 9,15 quando i due mezzi sono stati rimossi da altrettanti carro attrezzi. La strada è stata riaperta al traffico poco dopo le 9,30. Pesanti disagi per la deviazione del traffico sulla strada provinciale SP 473 di Croce D’Aune. La SR50 è infatti la principale arteria di collegamento fra Trentino e Belluno.

La zona dell’incidente